Road House | svelati dieta e allenamento di Jake Gyllenhaal per scolpire il fisico | Cucinava il cibo da solo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ecco l'iter seguito daper prepararsi al ruolo di Elwood Dalton nel remake di Doug Liman.ha speso parecchie ore per trovare la forma ottimale utile per recitare nel ruolo del protagonista in, remake di Doug Liman del film anni '80 Il duro del. Intervistato da Men's Health insieme al suo personal trainer Jason Walsh, su cosa fosse necessario per farlo sembrare un lottatore UFC,ha elogiato il suo team ma Walsh ha virato i complimenti in direzione dell'attore:"La sua forma fisica durante tutto il film, ci sono dei picchi, giusto? Le persone non vedono i momenti di difficoltà. Non vedono il tempo tra i picchi, sembra soltanto …