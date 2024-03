Cina | Pechino svela clinica specializzata per pazienti con malattie rare

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 17 marzo 2024), 17 mar – (Xinhua) – Unadedicata aiaffetti dae’ stata inaugurata ieri a. Laoffre una serie di servizi, dalla diagnosi e trattamento ai piani dietetici specializzati e alla riabilitazione. La, una novita’ per, e’ stata istituita attraverso la collaborazione con la China Alliance forDiseases, sfruttando le risorse e l’esperienza dell’alleanza per migliol’accessibilita’ ai servizi per individui con condizioni. Attualmente, laopera con un team di 16 esperti medici provenienti dai principali ospedali di tutta la, tra cui il Peking Union Medical ...