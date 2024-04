Cibo e Design protagonisti della Giornata del Made in Italy organizzata dal Cl uster A grifood N azionale CL A N

In occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy (# Giornata Made In Italy 2024) promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy , il Cl.uster A.grifood N.azionale CL.A.N ha presentato presso la sala Pininfarina della Confindustria l’evento scientifico-culturale “Italian Food ... Continua a leggere>>

THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS NAMES 'CHAMPIONS OF CHANGE' WINNERS 2024 - The World's 50 Best Restaurants today announces its Champions of Change 2024, the heroes of hospitality at the forefront of positive action and long-term progress within the industry and their ...

Continua a leggere>>

Intelligenza Artificiale: la CTE di Pesaro e l’Universitã di Urbino promuovono un webinar con Lucilla Sioli (UE) - PESARO URBINO - Il prossimo 3 maggio la Casa delletecnologie emergenti (CTE) di Pesaro e l'Università di Urbino hanno organizzato un webinar (ore 12) dedicato agli scenari posti dall'Intelligenza Arti ...

Continua a leggere>>

Al Rugby Sound Festival va in scena la storia del punk, ska, rock made in italy - “Punk in Castle”, all'Isola del Castello di Legnano, sul palco del Rugby Sound Festival, il prossimo 11 luglio, con i Punkreas, Derozer e Vallanzaska, ovve ...

Continua a leggere>>