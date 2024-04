Chi erano Filomena Pennacchio - Ciccilla e Michelina Di Cesar - le vere briganti finite nella serie di Netflix

Che il fenomeno del brigantaggio sia complesso e quanto mai indefinibile si capisce dal fascino e dal fastidio che in egual misura ci colpiscono quando si parla di questi banditi. Qui, però, vogliamo parlarvi di tre donne, Filomena Pennacchio , Maria Oliverio e Michelina De Cesare che sono passate alla storia come le più note briganti o brigantesse della storia . Tanto da diventare protagoniste della nuova serie di Netflix , briganti . Povertà, ... (cultweb)

Tutto pronto per il Giro d’Italia 2024. Ci stiamo avvicinando alla prima corsa a tappe stagionale, che scatterà in Piemonte il prossimo quattro maggio. Sarà spettacolo assicurato, nonostante alcune assenze di lusso come quella di Wout van Aert, costretto al forfait a causa di un infortunio. Andiamo a scoprire tutti i possibili protagonisti per la classifica generale. Il nome più atteso è sicuramente quello di Tadej Pogacar. Il vincitore della ... (oasport)