Chi erano Pennacchio - Ciccilla e Michelin - le vere briganti della storia finite nella serie di Netflix

Tutto pronto per il Giro d’Italia 2024. Ci stiamo avvicinando alla prima corsa a tappe stagionale, che scatterà in Piemonte il prossimo quattro maggio. Sarà spettacolo assicurato, nonostante alcune assenze di lusso come quella di Wout van Aert, costretto al forfait a causa di un infortunio. Andiamo a scoprire tutti i possibili protagonisti per la classifica generale. Il nome più atteso è sicuramente quello di Tadej Pogacar. Il vincitore della ... (oasport)