Céline Dion e il racconto della malattia | È ancora dentro di me - spero in un miracolo

(Di martedì 23 aprile 2024)torna a parlaresua lotta contro una rara, la sindromepersona rigida, in un’intervista a Vogue France. «Sto bene, ma c’è tanto lavoro. Lo sto affrontando un giorno alla volta», sottolinea alla rivista. La Stiff-person syndrome male le è stata diagnosticata nel 2022 e nei mesi successivi è stata costretta a rimandare i suoi impegni musicali. «All’inizio mi chiedevo, perché a me? Perché è successo? Che cosa ho fatto? È colpa mia?», dice. «La vita non ti dà risposte – continua – devi imparare a viverla. Per qualche motivo ho questa, per come la vedo ho due scelte, mi alleno come un’atleta e lavoro duramente oppure smetto ed è finita». La popstar canadese, che il 5 febbraio scorso è salita a sorpresa sul palco ai Grammy Awards dopo tre anni di ...

