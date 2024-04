Celine Dion sulla malattia | Spero in un miracolo

Da tempo le notizie su Celine Dion sono tutt’altro che confortanti: che malattia ha la cantante ? Nel 2021 l’artista avrebbe dovuto sostenere diversi spettacoli in America, soprattutto a Las Vegas nel famoso e rinomato Resort World Theatre. Purtroppo questi eventi sono stati annullati proprio per via delle condizioni di salute dell’amatissima Celine Dion . Ma cosa... (donnapop)

“Sto bene, ma c’è tanto lavoro. Lo sto affrontando un giorno alla volta”. Celine Dion torna a parlare della sindrome della persona rigida che l’ha colpita più di due anni fa e che l’ha costretta a cancellare diversi show in programma e a mettere, di fatto, in stand by la propria carriera musicale. Quel che è certo, però, è che la voce di My Heart Will Go On non ha intenzione di mollare e ogni giorno si impegna per essere la versione migliore di ... (ilfattoquotidiano)