Celine Dion | La malattia è ancora dentro di me e lo sarà sempre - è dura Spero in un miracolo

(Di martedì 23 aprile 2024) “Sto bene, ma c’è tanto lavoro. Lo sto affrontando un giorno alla volta”.torna a parlare della sindrome della persona rigida che l’ha colpita più di due anni fa e che l’ha costretta a cancellare diversi show in programma e a mettere, di fatto, in stand by la propria carriera musicale. Quel che è certo, però, è che la voce di My Heart Will Go On non ha intenzione di mollare e ogni giorno si impegna per essere la versione migliore di se stessa. La popstar, che recentemente ha fatto un’apparizione a sorpresa ai Grammy Awards è tutt’altro che guarita e forse non lomai. Intervistata da Vogue France puntualizza: “Non ho sconfitto la, perché èdi me e loche troveremo un ...

Céline Dion è tornata e ha approfittato dell'intervista rilasciata per rivelare un dettaglio anti-convenzionale sulla sua carriera: ecco per quale motivo ha sempre rifiutato di prende re in prestito gli abiti dai brand .Continua a leggere (fanpage)

“Spero solo in un miracolo”. Céline Dion , il terribile annuncio ai fan. La cantante canadese ha raccontato quello che le sta succedendo in merito alla sua malattia , la sindrome della persona rigida, che ha annunciato per la prima volta nel 2022. “Non ho sconfitto la malattia , perché è ancora dentro di me e lo sarà sempre”, ha dichiarato la Dion a Vogue France. “Spero che troveremo un miracolo, un modo per curarla con la ricerca scientifica, ma ... (caffeinamagazine)

Celine Dion in copertina su Vogue, dopo quattro anni nuove fotografie della cantante di “My heart will go on” - Celine Dion in copertina su Vogue, dopo quattro anni nuove fotografie della cantante di "My heart will go on".tag24

Celine Dion confessa: "La malattia Spero in un miracolo" - In una recente intervista, Celine Dion ha informato i suoi fan sulle ultime notizie riguardo alla sua salute, dopo la diagnosi della sindrome della persona rigida ...105

Celine Dion come sta: «Non ho sconfitto la malattia ma lotto con anima e corpo, lavoro duro e mi alleno come un'atleta 5 volte a settimana» - Céline Dion non si arrende e, per quanto possa essere difficile, continua a combattere con le unghie e i denti contro la sindrome della persona rigida, una malattia autoimmunitaria ...leggo