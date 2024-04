Calcio | Lecce Ascesso al collo per Ramadani - Banda operato al ginocchio

Il mister salentino: "Nessuna scaramanzia, futuro? Ragioneremo insieme a fine campionato" ROMA - "Nessuna scaramanzia, non fa parte di me. Quella di ieri è stata sicuramente una vittoria pesante, molto importante per la salvezza del nostro Lecce. Ieri qualcuno in conferenza stampa parlava di una sal (ilgiornaleditalia)

Quest’oggi sono andate in scena altre quattro partite valevoli per il 33° e sestultimo turno (il 14° del girone di ritorno) della Serie A 2023-2024 di Calcio maschile, in attesa dei due succosi posticipi del lunedì Roma-Bologna e Milan-Inter. Nella giornata odierna sono arrivate ben tre vittorie in trasferta ed un pareggio a reti bianche. Risultato pesantissimo in ottica salvezza nel lunch match delle 12.30 tra Sassuolo e Lecce, con il netto ... (oasport)