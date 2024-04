Calcio | Gotti Salvezza del Lecce virtuale - non ancora matematica

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il mister salentino: "Nessuna scaramanzia, futuro? Ragioneremo insieme a fine campionato" ROMA - "Nessuna scaramanzia, non fa parte di me. Quella di ieri è stata sicuramente una vittoria pesante, molto importante per ladel nostro. Ieri qualcuno in conferenza stampa parlava di una sal

(Adnkronos) – In mattinata è arrivata l’ufficialità: Luca Gotti è il nuovo allenatore del Lecce . Il tecnico torna in Serie A dopo l’esperienza allo Spezia dello scorso anno culminata con l’esonero ...

L'ex tecnico dell'Udinese debutta sulla panchina dei salentini nella sfida di Salerno Lecce - Debutto di fuoco per mister Luca Gotti , che alla prima da allenatore del Lecce dovrà vedersela in ...

"Dorgu? Ha diversi aspetti in comune con Udogie" LECCE - Cambiare pelle per arginare un avversario sulla carta più forte e sfruttare al contempo le proprie qualità. Ci sta pensando Luca Gotti , alla ...

Il tecnico dei salentini: "Pensiamo alla nostra classifica e a ciò che dobbiamo fare" Lecce - Il 32° turno di Serie A metterà il Lecce nelle condizioni di sfidare in trasferta il Sassuolo , per un ...

Gotti: "salvezza Lecce virtuale ma non ancora aritmetica" - "Nessuna scaramanzia, non fa parte di me. Quella di ieri e' stata sicuramente una vittoria pesante, molto importante per la salvezza del nostro ...sportmediaset.mediaset

Calcio: Gotti, a Reggio Emilia vittoria pesante per salvezza - Con il 3-0 inflitto al Sassuolo è arrivata "una vittoria pesante per una salvezza 'virtuale' e non ancora 'reale' ". (ANSA) ...ansa

Il pagellone del lunedì: disastri, carattere, bruttezza e tanta tigna - Oudin è sempre pericoloso, specialmente da Calcio piazzato, ma la prestazione migliore è quella ... azzeccatissima l’idea di Gotti di schierare due attaccanti pesanti, con l’azzurro che segna ed lo ...ilgiornale