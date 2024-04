Calcio - Sassuolo-Lecce finisce 0-3

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 21 aprile 2024) 14.26 Tre punti d'oro per ila Reggio Emilia nel match con il, una sfida delicata in chiave salvezza: 0-3, una disfatta per gli emiliani. Gendry di testa sblocca la gara (11'), poco dopo (15') Dorgu raddoppia su un perfetto cross di Gallo. Dagli spalti volano fischi per il. La classifica diventa da brivido per gli emiliani. La reazione c'è nel secondo tempo,ma non è abbastanza per riaprire la partita. Ilpoi non sta a guardare e arrivano altre occasioni prima del tris di Piccoli (61').