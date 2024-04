Calcio | Inter campione Zhang Giorno storico per famiglia nerazzurra

Milano, 22 apr. - (Adnkronos) - l'Inter vince il suo ventesimo scudetto, quello della seconda stella. I nerazzurri conquistano la matematica certezza del titolo con 5 giornate d'anticipo grazie al successo per 2-1 sul Milan nel derby della Madonnina, posticipo della 33/a giornata di Serie A, disputato davanti ai 75.000 spettatori dello stadio 'Meazza'. Per la squadra di Inzaghi vanno a segno Acerbi al 18' e Thuram al 49', ai rossoneri non basta ... (liberoquotidiano)

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - In occasione del derby tra Milan e Inter, in programma stasera allo stadio Meazza, il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha predisposto servizi di ordine pubblico attivi sin dal primo pomeriggio di oggi. Nella mezz'ora antecedente e a ridosso dell'inizio della partita, le forze dell'ordine sono intervenute più volte in via Piccolomini per diversi tentativi di scavalcamento da parte di tifosi interisti: il ... (liberoquotidiano)

Lele Adani ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista del derby che potrebbe portare l’Inter a vincere la seconda stella Ospite alla Domenica Sportiva, Daniele Adani ha voluto parlare della squadra nerazzurra di Inzaghi in vista del derby contro il Milan. PAROLE – «Se tu parli con tanti interisti, che hanno trenta, quarant’anni, e gli chiedi se hanno mai […] (calcionews24)