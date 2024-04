Gianfelice Facchetti | “Marotta League e Calciopoli - c’è chi ha provato a togliere meriti all’Inter”

L’attore e regista Gianfelice Facchetti , figlio del grande Giacinto Facchetti , meglio conosciuto come “Giacinto Magno”, ha scritto un saggio , “Capitani” che si presenta come un romanzo che ripercorre la storia delle bandiere del calcio . Ne parla l'”Avvenire”. Il primo elogio va a Francesco Calì. Nell’azzurro luminoso e senza tenebre si parte dal fischio d’inizio che vide la comparsa del “primo capitano” della Nazionale: Francesco Calì, nato a ... (ilnapolista)

Obiettivo riscatto. L’Inter è in campo in vista del big match di campionato contro il Napoli con il chiaro obiettivo di dimenticare l’eliminazione agli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. “Credo ci sia grande volontà in tutto il mondo Inter di tuffarsi nel campionato per lasciarsi alle spalle le scorie della Champions. C’e’ desiderio di ripartire e fare tesoro di quello che non ha funzionato mercoledì in ottica futura, con la ... (calcioweb.eu)