Calcio Giovanile | Urbino Taccola e Pisa Ovest campioni

(Di martedì 23 aprile 2024)26 aprile 2024 – Ancora verdetti nei campionati provinciali per le squadrene impegnate anche nelle province di Lucca e Livorno.Lene a Lucca. Nella categoria Juniores, il Ponte delle Origini terzo vince 3 – 4 sul campo del Polo Lucchese. Il Forcoli piega 3 – 1 il San Frediano nel derby. Pecciolese e Ponsacco nel derby della valdera si dividono la posta in palio: 2 – 2. Castelfranco battuto in casa dal Vorno (0 – 2). Nella categoria Allievi il Perignano vince ancora, la sua sedicesima gara con una ‘manita’ nel derby contro l’Atletico Cascina: 5 – 0. Migliarino Vecchiano travolto 6 – 3 dal Ghiviborgo.Lene a Livorno. Nei Giovanissimi il Monteserra espugna 0 – 2 Forcoli e, complice la sconfitta per 3 – 2 dell’inseguitrice Salivoli in trasferta sul campo del Livorno 9, si porta a più sette di vantaggio a ...