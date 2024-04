Calcio Giovanile | Cuoiopelli retrocede - Cenaia e Mobilieri Ponsacco perdono il titolo

(Di martedì 23 aprile 2024) Pisa 23 aprile 2024 – Finali infuocati nei campionati giovanili regionali toscani.Juniores Nazionale. Entrambe sconfitte le pisane: itornano sconfitti dalla trasferta sul campo del Seravezza (3 – 1), mentre ilè battuto in casa dai liguri della Fezzanese (0 – 3). Entrambei campionati nazionali a causa della retrocessione delle rispettive prime squadre dalla serie D nazionale all’Eccellenza toscana. Juniores regionali Elite. Il Fratres Perignano pareggia 1 – 1 contro il Fucecchio, ma l’inseguitrice Lastrigiana non riesce a vincere sul campo del Maliseti Seano (0 – 0) e ad una giornata dalla fine i rossoblù sono al comando ad un punto dalla vittoria del campionato. Ma la squadra di mister Pagliai sabato gioca a Fornacette contro la squadra di casa quartultima e costretta a fare ...

"Quello sportivo, ormai alla conclusione, è un anno di transizione per la mia squadra , ma siamo soddisfatti sia del gruppo, sia che alcuni dei miei ragazzi abbiano assaporato il piacere di giocare in Promozione, dove milita la formazione del Mesola ". Lo afferma Stefano Beltrami, allenatore della compagine juniores Mesola na assieme al vice Fabio Gianella, alla sua prima esperienza e completano lo staff i dirigenti Antonio Telloli, Moschini ... (sport.quotidiano)

Rissa durante Arquatese-Viguzzolese under 17: quattro espulsi, insultata e aggredita la direttrice di gara salvata da un poliziotto in tribuna (torino.repubblica)

La società Frutteti , in di via del Salice 15, apre le Porte a tutti i bambini/e, ragazzi/e dall’annata 2011 al 2019 che volessero provare a giocare a Calcio all’insegna del puro divertimento. Per tutto il mese di maggio tecnici qualificati ed ampi spazi verdi aspettano chiunque voglia sperimentare il gioco del Calcio gratuitamente. Uniche richieste sono portare il certificato medico/libretto verde e tanta voglia di divertirsi insieme allo ... (sport.quotidiano)

Calcio. Giovanile: Cuoiopelli retrocede, Cenaia e Mobilieri Ponsacco perdono il titolo - Pisa 23 aprile 2024 – Finali infuocati nei campionati giovanili regionali toscani. Juniores Nazionale. Entrambe sconfitte le pisane: i Mobilieri Ponsacco tornano sconfitti dalla trasferta sul campo de ...lanazione

DELLA ROCCA A RFV, Arthur non è un top player. Burdisso vorrà lavorare in autonomia - L'ex viola Francesco Della Rocca ha parlato stamani a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra', partendo dalle sue sensazioni in vista di ...firenzeviola

Promozione in Lega Pro - serie C, Team Altamura prepara tre giorni di festa - Saranno tre giorni di festa allo stadio D'Angelo (5, 6 e 7 maggio) per la promozione del Team Altamura in Lega Pro - serie C. Lo ha comunicato Team Altamura che ha rilasciato un comunicato in cui ring ...altamuralife