Buon compleanno Louis! Kate Middleton pubblica foto del principe che oggi compie 6 anni

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 23 aprile 2024) (Adnkronos) – Una nuovagrafia delscattata da sua madreè statata in occasione del sestodel figlio. Dopo le polemiche sulle modifiche apportate dallassa del Galles a unadi famiglia scattata in occasione della Festa della Mamma, Kensington Palace ha assicurato che questa immagine non è stata ritoccata. Ile lassa del Galles sono grati per i messaggi diper il figlio, dice un portavoce del palazzo, e hanno deciso dire laper ringraziare tutti coloro che gli hanno inviato gi auguri. Lagrafia di, ...