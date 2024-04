(Di martedì 23 aprile 2024) Dopo le polemiche sulle modifiche apportate dallassa del Galles a unadi famiglia scattata in occasione della Festa della Mamma, Kensington Palace ha assicurato che questa immagine non è stata ritoccata Una nuovagrafia delscattata da sua madreè statata in occasione del sestodel figlio.

Buon compleanno Louis! Kate Middleton pubblica foto del principe che oggi compie 6 anni - La foto sorridente del principe è stata pubblicata sui social media con il messaggio: "Buon 6° compleanno, principe Louis! Grazie per tutti gli auguri di oggi".adnkronos

I 50 anni del museo del vino di Torgiano, dagli etruschi a Picasso - Ed è per questo che, quando Giorgio e Maria Grazia Lungarotti, lui fondatore dell'omonima azienda vitivinicola umbra e lei storica dell'Arte e archivista, fondarono nel 1974 il MuVit, museo del vino ...ansa

Ambra Angiolini, festa di compleanno a sorpresa con l’ex Francesco Renga - «Grazie a Jolanda per avermi donato tutto l’amore che si può in 12 ore, grazie a Leo per tutto quello che sente, grazie al papo dei miei figli per l’amore ed il rispetto che ci portiamo da sempre» ...iodonna