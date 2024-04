23 aprile 1977 | buon compleanno ai fratelli Zenoni

(Di martedì 23 aprile 2024) 23: tanti auguri aiIl 23delnascono iCristiano e Damiano. I due gemelli di ruolo terzino o centrampista, nascono nelle giovanili dell’Atalanta e con la società orobica fanno il debutto in Serie A. Il primo si fa notare dai grandi club e nel 2001 il Milan lo acquistò. I rossoneri, però, nella stessa estate, lo inserì nella trattativa che portò Inzaghi al Diavolo e lui a vestire la maglia della Vecchia Signora. Dopo la parentesi in bianconero passa alla Sampdoria e poi al Bologna. Nel 2010 scende di categoria andando all’Albinoleffe per poi chiudere la carriera con Monza e Gurumellese. Damiano, invece, rimane a Bergamo siano al 2005 quando va all’Udinese per poi vestire la maglia del Parma, del ...

SPETTACOLI - "Genesis - Seconds out", un tributo al gruppo musicale al Teatro Cilea il 26 aprile - Nuovo appuntamento musicale al Teatro Cilea di Napoli che il 26 aprile (ore 21) presenta lo show live della Estro Genesis Tribute Band che porta in scena l’album "Seconds Out" della storica formazione ...napolimagazine

Il Clandestino salta la puntata del 29 aprile, perché non va in onda - “Il Clandestino”, la fiction con Edoardo Leo, slitta e non va in onda il 29 aprile per lasciare spazio a Roberto Bolle e alla sua “Viva la danza”.dilei

A Bolsena una degustazione di whiskey scozzesi per conoscere il più nobile dei distillati - Il 26 e 27 aprile nella cornice del Bar Caffelatte, al civico 19 di piazza Giacomo Matteotti. Evento organizzato da Voltumna srls in collaborazione l’enotabaccheria “Dal biondo 1977” Alla scoperta del ...ontuscia