Borsa | l' Europa parte in rialzo - Parigi +0,3%

Le Borse europee hanno terminato la giornata in rialzo, in linea con l'andamento di Wall Street. La migliore è stata Londra (+1,62%) sulle scommesse di un taglio dei tassi da parte della Bank of England. Guadagni più contenuti per i listini di Francoforte (+0,69%) e di Parigi (+0,22%). (quotidiano)