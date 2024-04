Borsa | l' Europa parte in rialzo - Parigi +0,3%

Procedono positive le Borse europee dopo l'avvio di Wall Street dove sono attesi in settimana i conti delle big tech Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta e Tesla. Su mercati che si sono ormai lasciati alle spalle i timori di un'escalation in Medioriente spicca Londra (+1,8%), anche per le scommesse di un taglio dei tassi da parte della Bank of England, e salgono con minor slancio Francoforte (+0,81%) e Parigi (+0,32%). L'unica a ... (quotidiano)

Le Borse europee hanno termina to la giornata in rialzo, in linea con l'andamento di Wall Street. La migliore è stata Londra (+1, 62%) sulle scommesse di un taglio dei tassi da parte della Bank of England. Guadagni più contenuti per i listini di Francoforte (+0,69%) e di Parigi (+0,22%).

Mercati asiatici misti, UBS passa a Overweight sull'azionario cinese - Seduta mista per i mercati azionari asiatici, mentre gli investitori attendono i risultati di alcune delle più grandi società del mondo questa settimana e nuove indicazioni sull'inflazio ...

Mercati azionari Borsa svizzera apre in rialzo - Apertura in crescita stamane per la Borsa svizzera. Attorno alle 9.10 l'indice dei titoli guida SMI segnava una progressione dell'1,32% a 11'446,27 punti.

Emissione di tre Bot in asta per mercoledì 24 aprile fino a 6 miliardi di euro - Saranno tre i Bot in asta mercoledì 24 aprile per un controvalore di sei miliardi di euro. Le tranche sono già in circolazione sul mercato.