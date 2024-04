(Di lunedì 22 aprile 2024) Le Borse europee hannoto la giornata in rialzo, in linea con l'andamento di Wall Street. Laè stata(+1,62%) sulle scommesse di un taglio dei tassi da parte della Bank of England. Guadagni più contenuti per i listini di Francoforte (+0,69%) e di Parigi (+0,22%).

Borsa: Europa chiude in cauto rialzo, Milano (-0,6%) 'dimezza' effetto cedola - Sul fronte dei cambi, l'euro passa di mano a 1,065 dollari (venerdi' in chiusura a 1,0685) e a 164,81 yen (164,8), mentre il dollaro/yen a 154,73 (154,5). In calo il petrolio con il Wti giugno a 81,9 ...borsaitaliana

Borsa: l'Europa termina positiva, Londra la migliore (+1,62%) - Le Borse europee hanno terminato la giornata in rialzo, in linea con l'andamento di Wall Street. La migliore è stata Londra (+1,62%) sulle scommesse di un taglio dei tassi da parte della Bank of Engla ...ansa

