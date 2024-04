Boom della sinistra patriottica basca - ma non basta

Rimini , 22 aprile 2024 - Rimandati a settembre i riminesi che nel 2023 hanno sostenuto l' Esame di teoria per la patente B. O meglio non tutti ma 'solo' il 40.2% dei futuri automobilisti che hanno provato a superare il test a risposta multipla, ...

Un boom. O anche qualcosa di più per l'economia regionale. Ponte del 25 Aprile 2024: in Toscana aumentano i visitatori. Prenotato l'85% della disponibilità ricettiva on line. Secondo il monitoraggio di CST per Confesercenti Toscana, il tasso di ...