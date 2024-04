Esame della patente | a Rimini boom di bocciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 aprile 2024 - Rimandati a settembre i riminesi che nel 2023 hanno sostenuto l'di teoria per laB. O meglio non tutti ma 'solo' il 40.2% dei futuri automobilisti che hanno provato a superare il test a risposta multipla, ricevendo una bocciatura secca come risposta. I dati arrivano dal Ministero dei Trasporti e segnalano come in Emilia Romagna la media degli utenti che si sono dovuti obbligatoriamente 'fermare' all'di teoria sono il 38.2%. Dunque la provincia disupera di ben due punti percentuali la soglia regionale, fissandosi al secondo posto di questa poco lusinghiera classifica assieme alla provincia di Ravenna. Il gradino più alto del podio invece va a Piacenza con il 43.1% di utenti che si sono ritrovati a dover ripetere almeno una volta in più il test di ...