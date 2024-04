Ponte del 25 Aprile 2024 | boom di turisti in Toscana Prenotato l’85% della disponibilità on line

(Di sabato 20 aprile 2024) Un. O anche qualcosa di più per l'economia regionale.del 25: inaumentano i visitatori.l'85%ricettiva on. Secondo il monitoraggio di CST per Confesercenti, il tasso di saturazione sale di quattro punti rispetto al 2023. Previsti circa 640 mila pernottamenti nelle strutture ricettiveregione. Gli attrattori principali saranno ancora le città d’arte e i borghi, ma il movimento dei vacanzieri sarà avvertito anche nelle aree termali,campagna/collina ecosta L'articolo proviene da Firenze Post.

Ponte SAN NICOLO' (PADOVA) - Chiesa di San Nicola piena in ogni ordine di posto. Oltre un migliaio di persone per l'ultimo saluto a Adriano Scan della ri, l'ingegnere di 57 anni di... (ilgazzettino)

Meteo , le previsioni in Veneto e Fvg. Temeprature in deciso calo, con una nuova ondata di Freddo che si farà sentire a Nordest. Per i prossimi giorni e per il ponte del 25 aprile il termometro... (ilgazzettino)

Turismo, Toti: “Ci aspettiamo il tutto esaurito in Liguria per il Ponte del 25 aprile" - Turiste in riviera (foto d'archivio). Genova - Il Ponte del 25 aprile si annuncia di grande successo per la Liguria, in particolare per le Riviere. "Sia a Ponente che a Levante ci si aspetta il tutto ...ilsecoloxix

Ponte del 25 aprile, Confesercenti Toscana: “Aumento di turisti in tutta la regione” - FIRENZE - Nessuna sorpresa per il primo Ponte di primavera che conferma il trend positivo del settore turistico come avviene ormai da molti mesi. È quanto ...piananotizie

Ponte Stretto, Rixi 'chi parla di rischio mafia non ama il sud' - "Oggi chi dice che un'opera del genere non va fatta, perché c'è il rischio di infiltrazioni mafiose, lo dice semplicemente perché non ama il Mezzogiorno d'Italia. Perché ritiene che quest'area non si ...ansa