Bonus tredicesima - Irpef e tasse al 10% sui premi di produzione | come cambia il Fisco Bonus giovani | come ottenere le due carte

Un Bonus fino a 80 euro sulla tredicesima . Un regalo ai contribuenti con redditi inferiori ai 15mila euro che arriva poco prima delle elezioni euro pee e che inevitabilmente fa pensare a una mossa elettorale del governo guidato da Giorgia Meloni. Tanto più che la cifra non potrà essere realmente definita fino a novembre, quando si capirà se ci sar anno davvero i soldi per attuarla. Approda oggi in Consiglio dei ministri il decreto legislativo ... (lanotiziagiornale)

Al via la riforma fiscale. Arriva oggi in consiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo per la revisione del regime impositivo Irpef e Ires. Si tratta in sostanza di una revisione della tassazione sui redditi dei lavoratori dipendenti, autonomi, agrari e su quelli d'impresa. La novità... (today)

Bonus tredicesima in arrivo da 80 euro: per quali redditi e come funziona. La norma oggi in Cdm - La via ipotizzata nella bozza di decreto, è il rafforzamento del vecchio “Bonus Renzi”, nato di 80 euro e poi lievitato fino a 100 euro, ma corrisposto solo per dodici mensilità. Il decreto ...ilgazzettino

Renzi, Bonus Meloni come meNo,una volta sola per pochi - “Oggi i giornali dicono che Meloni fa come Renzi e da’ 80 euro prima delle Europee. Quanta superficialita’, quante fake news. Il governo Meloni vorrebbe inserire un mini Bonus fino a 80 euro sulle ...corrierepeligno

Fisco, Bonus di Natale di 100 euro per le famiglie monoreddito - Intervento nel decreto sulla riforma Irpef e Ires. A beneficiarne saranno i lavoratori dipendenti con redditi fino a 28mila euro che hanno coniuge e almeno un figlio a carico. Il contributo arriverà d ...ilsole24ore