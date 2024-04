Bonus 80 euro - tredicesima più alta a fine anno | ecco per chi e come potrebbe funzionare

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 23 aprile 2024) Unfino a 80sulla. Un regalo ai contribuenti con redditi inferiori ai 15milache arriva poco prima delle elezionipee e che inevitabilmente fa pensare a una mossa elettorale del governo guidato da Giorgia Meloni. Tanto più che la cifra non potrà essere realmente definita fino a novembre, quando si capirà se ci sardavvero i soldi per attuarla. Approda oggi in Consiglio dei ministri il decreto legislativo attuativo della delega fiscale che interverrà sui premi di produttività e sulper i redditi più bassi. Il provvedimento si concentra, in realtà, sulla revisione del regime impositivo Irpef e Ires sui redditi agrari, da lavoro dipendente, autonomo e d’impresa. Ma è anche l’occasione per inserire un ...