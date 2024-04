Arriva il bonus sulla tredicesima? Chi potrebbe ricevere un premio in busta paga

(Di martedì 23 aprile 2024) Al via la riforma fiscale.oggi in consiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo per la revisione del regime impositivo Irpef e Ires. Si tratta in sostanza di una revisione della tassazione sui redditi dei lavoratori dipendenti, autonomi, agrari e su quelli d'impresa. La novità...

Può capitare di trovarsi in difficoltà finanziarie e non riuscire a paga re l’affitto. Questo nuovo Bonus può fare al caso vostro. Secondo le leggi del mercato immobiliare italiano, stipulare un contratto di affitto rappresenta un impegno finanziario per gli inquilini, che devono corrispondere il canone di locazione stabilito. Ma la realtà può presentare ostacoli finanziari imprevisti, portando alcuni inquilini a ritardare o addirittura a ... (cityrumors)

Due visioni opposte. Una dando priorità ai lavoratori , l’altra preoccupandosi solo di chi l’azienda la gestisce. Se, da una parte, il gruppo Michelin ha deciso di istituire per i suoi dipendenti quello che definisce il “ salario decente ”, dall’altra Tesla pensa soltanto al maxi-bonus da oltre 50 miliardi di dollari per Elon Musk . Due visioni contrapposte del mondo: una per aiutare i dipendenti, l’altra per premiare il proprietario anche a ... (lanotiziagiornale)

Come sappiamo sono in essere numerosi i meccanismi di aiuto alle imprese e tra questi figurano i bonus cosiddetti ZES. ZES è un acronimo che sta per Zone Economiche Speciali e la zes è strettamente collegata ai bonus per il Sud. Con la Zes, in pratica, le imprese possono accedere a importanti agevolazioni fiscali e beneficiare di semplificazioni di carattere amministrativo e burocratico. L’Agenzia delle Entrate ha ricordato alcuni dettagli ... (informazioneoggi)

bonus bio, fino al 20% per chi dice NO alla plastica! - Chi dice NO alla plastica ha diritto fino al 20% della spesa sostenuta grazie al bonus bio. Ecco come funziona e chi ne ha diritto.investireoggi

bonus 80 euro, tredicesima più alta a fine anno: ecco per chi e come potrebbe funzionare - Il governo pensa a un bonus da 80 euro in tredicesima per i redditi più bassi: un annuncio elettorale in vista delle europee.lanotiziagiornale

In arrivo 80 euro in più: “bonus Meloni” come Renzi prima delle Europee - Nel consiglio dei ministri di oggi, sarà esaminato un nuovo decreto attuativo della riforma fiscale, il secondo riguardante l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) dopo la riduzione delle ...informazione