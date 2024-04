Bocce | risultati del Campionato Promozione Raffa Toscana

(Di martedì 23 aprile 2024) Nel corso del weekend si sono svolte le partite del, con azione in tutte le categorie, inclusa quella femminile. Ecco un riassunto dei principali: Prima CategoriaNel Girone A, la Migliarina si è aggiudicata una vittoria convincente contro l’Orbetello, portando a casa la partita con un punteggio finale di 5-3. Nel Girone B, Il 45 ha ottenuto una vittoria a tavolino (8-0) contro la Biturgia, che non ha potuto partecipare all’incontro. Seconda CategoriaNel Girone A, Pieve a Nievole ha superato la Campigiana con un punteggio finale di 5-3. Nel Girone B, La California ha dominato contro la Bocc. Grossetano, conquistando la vittoria con un punteggio di 7-1. Terza CategoriaNel Girone A, l’Affrico ha continuato il suo dominio, vincendo 8-0 contro le ...

Bocciofila Scandiccese in grande evidenza nel panorama sportivo fiorentino e toscano. La scorsa settimana è stata ricca di soddisfazioni per la Bocciofila di Scandicci che ha centrato brillanti risultati . Si è iniziato sabato con l’affermazione di Prisco Cavallaro nei campionati interprovinciali individuale categoria B; proseguendo poi nella giornata di domenica nella gara regionale organizzata dalla società Pieve a Nievole con la Scandiccese ... (sport.quotidiano)

In Prima Categoria vittoria della Migliarina e de il 45, in Seconda Garfagnana, Campigiana e La California, in Terza Affrico, Arezzo, Sestese e Follonichese conquistano 3 punti, pareggio per Monsummanese, Montespertoli, Chianciano e Biturgia. Sabato 6 e Domenica 7 aprile si sono disputate le 3e giornate del Campionato di Promozione Raffa Toscana e sono scese in campo le squadre della Prima, Seconda e Terza Categoria ed è iniziato anche il ... (lortica)

Weekend del Campionato Regionale di Bocce: i risultati - Nel Girone B, l'incontro tra Il 45 e la Biturgia termina con la vittoria a tavolino (8-0) de Il 45 per la mancata presenza della squadra avversaria, che ha comunicato di non riuscire a presentarsi per ...nove.firenze

Poker di sconfitte per Erba, Cucciago, Appiano e Villa Guardia - Va in archivio un turno amarissimo per le squadre lariane del campionato di Divisione Regionale 1. Poker di sconfitte E' arrivato un poker si sconfitte a cominciare dalle due nel girone Gold Centro.primacomo

Bocce, Auxilium Saluzzo protagonista ad Alassio: Nicolò Buniva e Fabrizio Bollati vincono la “Targa Junior” - Per la A femminile si chiude la regular season con due turni casalinghi. Le giocatrici, di Paolo Costa, sabato 27 aprile affronteranno il fanalino di coda Cussignacco e domenica 29 aprile alle ore ...ideawebtv