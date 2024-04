Bocce | Campionato Promozione Raffa Toscana | i risultati e le classifiche

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 10 aprile 2024) In Prima Categoria vittoria della Migliarina e de il 45, in Seconda Garfagnana, Campigiana e La California, in Terza Affrico, Arezzo, Sestese e Follonichese conquistano 3 punti, pareggio per Monsummanese, Montespertoli, Chianciano e Biturgia. Sabato 6 e Domenica 7 aprile si sono disputate le 3e giornate deldie sono scese in campo le squadre della Prima, Seconda e Terza Categoria ed è iniziato anche ilFemminile. Prima categoria nel Girone A, si sono sfidate Migliarina ed Orbetello. La Migliarina ultima in classifica con 0 punti, si impone 7-1 conquistando i primi 3 punti. L’unica battuta d’arresto per la Migliarina c’è stata nella prima partita di terna con Palmerini Paolo-Capaccioli Walter-Biagi Francesco che perdono 8-4 contro Lucaccioni Nicolas-Favia ...