Bocce. Scandiccese ancora protagonista. Sono risultati di grande prestigio

(Di sabato 16 marzo 2024) Bocciofilainevidenza nel panorama sportivo fiorentino e toscano. La scorsa settimana è stata ricca di soddisfazioni per la Bocciofila di Scandicci che ha centrato brillanti. Si è iniziato sabato con l’affermazione di Prisco Cavallaro nei campionati interprovinciali individuale categoria B; proseguendo poi nella giornata di domenica nella gara regionale organizzata dalla società Pieve a Nievole con lagrazie al 2° posto di Claudio Ferlito in categoria A e Marco Pieroni 4° nella cat. C. Esuperstar col primo posto negli interprovinciali a terne con le eccellenti prestazioni di Prisco Cavallaro, Massimo Cipriani e Gionata Lambardi. Ultima tappa nella gara nazionale Città di Piero a Sansepolcro con ...