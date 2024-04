Bimbo ucciso dai pitbull - veterinario | Non ci sono cani killer ma cattiva gestione sì

Un bambino di 10 anni confessa di aver ucciso un uomo tre anni fa, ma per la legge del Texas non verrà perseguito penalmente. Come riporta USA Today un decenne ha confessato di aver ammazzato a freddo, senza particolari motivi personali, un uomo che dormiva nel suo camper il 18 gennaio del 2022. È stato l’ufficio dello sceriffo della contea di Gonzalez in Texas ha rendere pubblica la confessione del bambino omicida. L’allora settenne prese una ... (ilfattoquotidiano)