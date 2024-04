Bimbo sbranato da due pitbull - lo zio | Lo hanno ucciso strapazzandolo come una bambola di pezza

Roberto Marchesini, 65 anni, esperto etologo bolognese, direttore della scuola di interazione uomo -animale (Siua) nonché autore di un centinaio di pubblicazioni nel campo della bioetica animale, due mesi fa ha inviato una lettera all'ufficio tecnico del ministero della Salute per chiedere un tavolo di lavoro che istituisca linee guida necessarie per contenere il sempre più diffuso fenomeno delle aggressioni mortali da parte di molossi. ... (liberoquotidiano)

Si chiamava Francesco Pio il bambino di 13 mesi morto sbranato da due pitbull a Campolongo, frazione di Eboli. Quando i cani lo hanno aggredito era in braccio allo zio Simone. «Li ho visti azzannare mio nipote. Uno lo teneva per la spalla, l’altro per i piedi. Stavo dormendo quando ho sentito le urla e poi mia sorella che mi chiamava. Mi sono svegliato e sono sceso in giardino. Ma non siamo riusciti a salvarlo», è il racconto dello zio ... (open.online)