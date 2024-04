Ho ucciso io quell’uomo a colpi di pistola quando avevo 7 anni | la confessione choc di un bimbo di 10 anni su un omicidio mai risolto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Un bambino di 10confessa di averun uomo trefa, ma per la legge del Texas non verrà perseguito penalmente. Come riporta USA Today un decenne ha confessato di aver ammazzato a freddo, senza particolari motivi personali, un uomo che dormiva nel suo camper il 18 gennaio del 2022. È stato l’ufficio dello sceriffo della contea di Gonzalez in Texas ha rendere pubblica ladel bambino omicida. L’allora settenne prese unadal camion di suo nonno ed entrò nel camper dell’ignaro e dormiente Brandon O’Quinn Rasberry. Il 35enne venne freddato con duedi. Durante l’interrogatorio, il bambino ha descritto agli sceriffi in maniera dettagliata la dinamica dell’, spiegando ...