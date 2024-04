Francesco Pio - la storia del bimbo sbranato da due pitbull a Eboli | Per averli in casa servono regole

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 23 aprile 2024) Si chiamavaPio il bambino di 13 mesi mortoda duea Campolongo, frazione di. Quando i cani lo hanno aggredito era in braccio allo zio Simone. «Li ho visti azzannare mio nipote. Uno lo teneva per la spalla, l’altro per i piedi. Stavo dormendo quando ho sentito le urla e poi mia sorella che mi chiamava. Mi sono svegliato e sono sceso in giardino. Ma non siamo riusciti a salvarlo», è il racconto dello zio Giuseppe. La tragedia si è consumata alle 8 del mattino nel giardino di una villetta bifamiliare. Quando sono arrivati i soccorritori del 118 il bambino era adagiato su un tavolo e avvolto in una coperta, già deceduto. I cani ora si trovano nella “Dog’s Town” di Pignataro Maggiore nel casertano, dove finiscono i randagi del comune. Lo zio era ferito ed è stato medicato. «Hanno ...