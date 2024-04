Belve stasera 23 aprile 2023 | chi intervista Francesca Fagnani? Ecco gli ospiti - a che ora inizia e il canale

Cult ma non solo: le interviste di Francesca Fagnani raggiungono, settimana dopo settimana, una platea sempre più vasta di telespettatori, anche grazie al passaparola del web. In onda oggi, 23 aprile, dalle 21.20 su Rai 2, la nuova puntata di " Belve " presenta un terzetto femminile per nuove... (today)

L'attenzione mediatica non ha ancora smesso di concentrarsi sull'intervista a Fedez, trasmessa la scorsa settimana, ma per Francesca Fagnani è già tempo di una nuova puntata del suo "Belve". In onda oggi, martedì 16 aprile 2024, dalle 21.20 su Rai 2, il nuovo appuntamento vede in prima linea tre... (today)