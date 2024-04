Anticipazioni Belve stasera | ospiti 16 aprile 2024 da Simona Ventura a Marcella Bella | tutte le interviste - VIDEO

Torna Belve , il programma di interviste faccia a faccia di Francesca Fagnani con personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione e non solo. Scopriamo tutti gli ospiti e le ... (superguidatv)

Simona Ventura ospite di Belve nella puntata di martedì 16 aprile. Le anticipazioni rivelano le prime dichiarazioni sulla scelta di abortire da giovanissima: "Non passa giorno della mia vita che non ... (fanpage)

Ci siamo, questa sera 16 Aprile 2024 su Rai 2 alle ore 21:20, andrà in onda la terza puntata della nuova edizione televisiva di Belve , il noto talk show condotto da Francesca Fagnani che consiste in ... (screenworld)

Simona Ventura a Belve - La conduttrice ed ex giudice di X Factor sarà ospite di Francesca Fagnani questa sera, alle 21.20 su Rai 2. Vediamo tutti i dettagli e le Anticipazioni.libero

Ventura, da giovane ho abortito, il padre non lo ha mai saputo - Simona Ventura nelle Anticipazioni di Belve programma condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, nella puntata in onda martedì 16 aprile su Rai2 in prima serata, fa chiarezza sulla voce che l'ha ri ...ansa

Marcella Bella a ‘Belve’ polemizza con Amadeus: “Ama non mi ama. Non mi ha mai messa tra i big del festival” - “Le è arrivato a casa l’attestato di icona gay” chiede ironicamente Francesca Fagnani a Marcella Bella, ospite della puntata di domani sera di Belve. “Magari mi… Leggi ...informazione