Belve - stasera in tv | Antonella Clerici e gli altri ospiti

L'attenzione mediatica non ha ancora smesso di concentrarsi sull'intervista a Fedez, trasmessa la scorsa settimana, ma per Francesca Fagnani è già tempo di una nuova puntata del suo "Belve". In onda oggi, martedì 16 aprile 2024, dalle 21.20 su Rai 2, il nuovo appuntamento vede in prima linea tre... (today)