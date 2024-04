Barella con Calhanoglu svela retroscena sui capelli | Me li tagliate voi!

Tanti sfottò ma anche un gesto di Fair play. Continua la festa scatenata in casa Inter dopo il successo del derby contro il Milan e la vittoria del 20° scudetto. A notte fonda, con tantissimi tifosi radunati in Piazza Duomo per festeggiare la grande impresa, alcuni calciatori dell’Inter si sono affacciati sui balconi per festeggiare con i tifosi. Tutti i calciatori nerazzurri si sono scatenati, in particolar modo Dimarco e Barella. Barella ... (calcioweb.eu)