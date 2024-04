Barella e Calhanoglu fermano gli insulti contro Theo Hernandez

Una notte pazza di Festa e di gioia. Neanche la pioggia ha fermato la voglia del popolo nerazzurro di celebrare la seconda stella. Poi, il fatto che sia arrivata proprio contro il Milan, ha resto tutto ancora più speciale per il mondo Inter . Calciatori compresi. Per tantissimi infatti si tratta del primo scudetto . Chi invece c’era già nell’anno del tricolore di Conte aveva probabilmente voglia di condividere con la propria gente un successo ... (ilgiorno)

Barella e Calhanoglu invitano i tifosi dell'Inter a non intonare più quel brutto coro contro Theo Hernandez durante i festeggiamenti dello Scudetto dell'Inter. Il centrocampista sardo fa ampi gesti con le braccia invitando il popolo nerazzurro presente in Piazza Duomo a fermarsi.Continua a leggere (fanpage)

Inter in after, Zhang e prese in giro: Calha, la live con Thuram è | OneFootball - Un’ora di puro intrattenimento e battute per i tifosi che, a tratti collegati in 60mila, hanno assistito allo show. A fare da spalla al turco, Thuram, con un paio di occhiali da after che definire ...onefootball

SKY - Inter, non solo Zielinski e Taremi: può fare altri tre annunci - Dopo aver ottenuto la matematica certezza dello Scudetto, l'Inter si concentra adesso sulle questioni di mercato e sui rinnovi.areanapoli

INTER - Scudetto, da Calhanoglu a Zhang, gag e festa sui social - La festa dell'Inter per il ventesimo scudetto si è spostata sui social. Protagonisti i calciatori e anche il presidente nerazzurro Steven Zhang, coinvolto da Hakan Calhanoglu in una diretta su Instagr ...napolimagazine