Fair play scudetto - Barella ferma il coro contro Theo Hernandez | VIDEO

(Di martedì 23 aprile 2024) Tanti sfottò ma anche un gesto di. Continua la festa scatenata in casa Inter dopo il successo del derbyil Milan e la vittoria del 20°. A notte fonda, con tantissimi tifosi radunati in Piazza Duomo per festeggiare la grande impresa, alcuni calciatori dell’Inter si sono affacciati sui balconi per festeggiare con i tifosi. Tutti i calciatori nerazzurri si sono scatenati, in particolar modo Dimarco eilIn unpubblicato sui profili social, si vedebloccare sul nascere unil milanista(“figlio di pu….”). “No, no, ...