Bagnai | La stagione dell’austerità ha privato il Paese di un futuro

(Di martedì 23 aprile 2024) ROMA – “Durante la, il Prodotto interno lordo è rimasto fermo, così come sono rimasti fermi i salari e quindi il gettito contributivo. Se andiamo a vedere cosa è successo, vediamo che il tasso di crescita nullo del Pil si spiega con il saldo – nullo – fra un +5% di esportazioni nette e di un -5% di investimenti. Lahaildi unperché ha drasticamente ridotto la spesa per investimento, che tipicamente è quella che crea capacità produttiva”. Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, Alberto, in occasione della XIV Edizione del Forum in Previdenza della Cassa ...