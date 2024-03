Dopo il MotoGp in Qatar la domanda è | Bagnaia dominerà la stagione? Credo proprio di no

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Si riparte esattamente da dove ci eravamo lasciati. Martin vince la Sprint race del sabato e Peccodomina il gran premio della domenica. Lainè uno spettacolo. La prima uscita stagionale ci ha fornito già qualche dato su quello che potrà essere la, una lotta serrata tra caratteristiche differenti, soprattutto tra lo spagnolo del team Pramac – velocissimo e aggressivo – e il tre volte campione del mondo Francesco– completo, forte, sereno. La classifica però è cortissima e non parla solo il bolognese di Borgo Panigale, perché il sudafricano Brad Binder, in sella alla KTM, guida in maniera impressionante. La gara del sabato è stata ottima, ma non ha potuto attuare nessuna strategia per stare davanti a Martin. La domenica, invece, la lotta tra i due è stata serrata e ...