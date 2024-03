MotoGP | Francesco Bagnaia | “Inizio di stagione perfetto”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Magari sulle gare corte gli si può anche dire qualcosa, ma in quelle lunghe tira fuori la testa e riprende a dominare.ha fatto suo il successo nel gran premio del Qatar, riuscendo ad imporsi davanti a Binder e Martin, e così portando a casa preziosi punti per la classifica fin dalla prima uscita stagionale. Un’ottima gara quella dell’italiano, che nelle interviste post si è detto particolarmente soddisfatto, anche se non nega che si può spingere ancora di più.: “Nel complesso,di” Queste dunque alcune delle parole del pilota riprese e tradotte da Crash.net: “La partenza? Era molto importante rispetto a sabato cambiare strategia nei primi giri. Ho provato ad essere più aggressivo e sapevo che se avessi ...

