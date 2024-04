Baby gang di ragazzine sfregia un 31enne - Milano ostaggio della micro-criminalità

(Di martedì 23 aprile 2024) Pubblicato il 23 Aprile, 2024 Nonostante le varie operazioni di polizia contro le, sembra sempre più difficile arginare questo fenomeno delinquenziale che ormai sta dilagando in molte città. Tra le città più colpite da questo triste fenomeno c’è, dove impazzanocomposte anche da, poco più che bambine, che risultano però estremamente pericolose e che agiscono senza alcun rispetto verso il prossimo e senza considerare le conseguenze delle loro scellerate azioni. Un episodio molto grave si è verificato lo scorso dicembre in via Donna Prassede, a, dove un gruppetto di 7 ragazze ha aggredito senza un reale motivo due ragazzi, uno dei quali ferito in modo serio. L’aggressione I carabinieriStazione ...

Haiti’s airport security overhaul delays commercial flights resumption amid demolitions of gang hideouts - The ongoing suspension of commercial flights in Port-au-Prince has disrupted travel plans for many, including those approved for the humanitarian parole program under the Biden administration.haitiantimes

Varun Dhawan-Natasha Dalal's most adorable Baby shower will melt your heart - Actor Varun Dhawan and his wife Natasha Dalal had an intimate Baby shower ceremony. The pictures and videos are unmissable.tellychakkar

Eur: coppia aggredita da una Babygang - A Roma si torna purtroppo a parlare del fenomeno delle Baby gang. Una coppia di fidanzati ha raccontato di aver subito un’aggressione da parte di un gruppo di ragazzini minorenni, fra cui anche 2 ...romadailynews