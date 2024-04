EUR | coppia aggredita da una babygang

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 aprile 2024) A Roma si torna purtroppo a parlare del fenomeno delle baby gang. Unadi fidanzati ha raccontato di aver subito un’aggressione da parte di un gruppo di ragazzini minorenni, fra cui anche 2 bambine. La ragazza ha riportato alcune ferite. Il fatto si è verificato nel corso della giornata di domenica 21 aprile, intorno alle ore 15.00. I due fidanzati avevano deciso di trascorrere il pomeriggio al Parco Centrale del Lago, conosciuto anche come Laghetto dell’Eur. Lanon pensava minimamente di imbattersi in un gruppo di ragazzini violenti. Sara e Marco, d’altronde, si trovavano in un parco pubblico, frequentato anche da famiglie. Invece, contro ogni loro aspettativa, si sono ritrovati di fronte a un branco di ragazzi, una baby gang. “Erano all’ingresso del parco, ci stavano guardando con sguardo minaccioso e fare provocatorio. Non aspettavano ...