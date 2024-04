Autovelox non omologati - parla la giudice di pace che dà sempre ragione agli automobilisti

(Di martedì 23 aprile 2024) La sentenza emessa lo scorso 18 aprile dalla Corte di Cassazione sugli"non" segna una novità importante che sta creando al contempo un po' di confusione per gli, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di fare ricorso. A fare chiarezza...

La battaglia contro gli autovelox non l’hanno vinta i giustizieri fuorilegge che nella notte hanno abbattuto decine di apparecchi in mezza Italia, ma una avvocato in punta di diritto. Con un semplice ricorso contro la sovvenzione, la cui sentenza ...

A seguito della Sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di un automobilista trevigiano su una multa per eccesso di velocità emessa con un Autovelox che non era stato omologato ma solo approvato, si rischia ora che migliaia di ...

Non è la prima volta che la Corte di Cassazione parla di “obbligo di omologazione” per gli Autovelox . Lo aveva già fatto negli anni passati: questa volta però scrive, nero su bianco e in maniera chiara, che non basta la sola “approvazione” dello ...

Autovelox “omologati” e non solo “autorizzati”: cosa succede adesso alle multe e cosa fare dopo la decisione della Cassazione - Non è la prima volta che la Corte di Cassazione parla di “obbligo di omologazione” per gli Autovelox. Lo aveva già fatto negli anni passati: questa volta però scrive, nero su bianco e in maniera chiar ...ilfattoquotidiano

Cassazione: “Se Autovelox non omologati le multe sono nulle”/ Ora i Comuni temono ricorsi a pioggia - Una sentenza della Cassazione mette in discussione gli Autovelox non a norma: c'è il rischio di una pioggia di ricorsi, e tutto ciò non è un bene ...ilsussidiario

Multe, Genova quarta città d’Italia per incassi: oltre 35 milioni nel 2023 - La Liguria conquista anche un altro record nazionale. È infatti ligure, per la precisione spezzino, il piccolo Comune che ha incassato di più a livello nazionale ...genova24