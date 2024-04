Autovelox omologati e non solo autorizzati | cosa succede adesso alle multe e cosa fare dopo la decisione della Cassazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Non è la prima volta che la Corte diparla di “obbligo di omologazione” per gli. Lo aveva già fatto negli anni passati: questa volta però scrive, nero su bianco e in maniera chiara, che non basta la sola “approvazione” dello strumento da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ma è necessaria anche “l’omologazione” del ministeroSviluppo economico (oggi ministero delle Imprese e del Made in Italy). Due procedure distinte, secondo i giudiciseconda sezione civile del Palazzaccio, che per questa ragione hanno dato ragione a un automobilista veneto che ha ottenuto l’annullamentomulta per eccesso di velocità. C’è però un altro dato da tenere in considerazione. In Italia nessunè omologato e semplicemente perché mancano il ...