Multe degli autovelox - tempi e modalità per fare ricorso L’avvocato che ha vinto contro il Comune di Treviso | Non paragonatemi a Fleximan

(Di martedì 23 aprile 2024) La battagliaglinon l’hanno vinta i giustizieri fuorilegge che nella notte hanno abbattuto decine di apparecchi in mezza Italia, ma una avvocato in punta di diritto. Con un semplicela sovvenzione, la cui sentenza è stata impugnata daldie portata in Cassazione. E ora puògiurisprudenza, creando un precedente pericoloso per tantissime amministrazioni. Andrea Nalesso la sera del 4 novembre 2020 è stato sorpreso a viaggiare a 96,4 chilometri orari su un tratto di tangenziale dove il limite è di 90. Si è ricordato che un giudice di pace si era già espresso su quello stesso strumento, autorizzato e non omologato, annullando la multa e ha deciso di impugnare la sanzione. La Suprema Corte, gli ha dato ragione. «Non mi ...