ATP Madrid - definito l’avversario di Sonego al primo turno Anche Sinner spettatore interessato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 aprile 2024) Con la conclusione degli ultimi match di qualificazione per il Masters 1000 di2024, si è completato finalmente il quadro del tabellone principale del torneo di singolare maschile. Lorenzoha scoperto dunque il nome del suo prossimo avversario in occasione deldi main draw, proveniente dal tabellone cadetto madrileno. Il torinese dovrà vedersela con Richard Gasquet, che ha sconfitto in due set l’azzurro Stefano Napolitano ed il croato Duje Ajdukovic per accedere al tabellone principale. L’esperto tennista francese classe 1986, ex numero 7 del ranking mondiale, si trova adesso fuori dalla top100 ma va sempre considerato un avversario potenzialmente scomodo soprattutto sulla terra battuta. Il bilancio dei precedenti tra i due è in perfetta parità, con una vittoria a testa negli scontri diretti ...