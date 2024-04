Sinner alla vigilia dell’ATP di Madrid | Devo ancora trovare il mio gioco qui Olimpiade obiettivo primario della stagione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 aprile 2024)delle prime partite del tabellone principale del Masters 1000 di2024, Jannikha parlato quest’oggi nella conferenza stampa di presentazione del torneo spagnolo analizzando le sue prospettive da prima testa di serie del seeding sulla terra battuta iberica e fissando gli obiettivi principali da qui a fine anno. “Sono contentissimo di essere qui a. È un gran torneo e spero di poter giocare un bel tennis. Questa è la cosa più importante, poi vedremo come andrà. Il fatto di essere qui come numero 1 del seeding non mi porta nessuna pressione in più, è solo un grandissimo piacere. Per me non cambia nulla. Ho sempre faticato qui in passato, vediamo come andrà ora“, dichiara il numero 2 al mondo. “Non voglio mettermi pressione. Sto vivendo un momento molto positivo, sto ...